Basket play-out Serie D. Vercurago Ok, Pescate sconfitta

VERCURAGO – Una rimaneggiata Medinmove Vercurago – solo nove giocatori “attivi” – non ha problemi a battere l’ARS Rovagnate, consolidando il primo posto nel girone play-out serie D.

Dopo un primo quarto in equilibrio (21-19), i ragazzi di coach Alessandro Ciceri allungano il divario, lasciando solo dieci punti agli avversari nella seconda frazione (39-29).

Vercurago chiude la partita con un terzo quarto da quasi trenta punti segnati (67-47) e gestisce il tentativo di rimonta di Rovagnate negli ultimi dieci minuti, vincendo col punteggio di 81-72.

Ottima prestazione di Giorgio Capelli, autore di 21 punti. Doppia cifra anche per il giovanissimo Andrea Grilli (12).

MEDINMOVE VERCURAGO – ARS ROVAGNATE 81-72

PARZIALI: 21-19; 39-29; 67-47

VERCURAGO: Capelli 21, Bianchi 13, Combi 12, Grilli 12, Albenga 8, Butta 7, Lomasto 4, Cazzaniga 2, Marchesi 2, Figini n.e. All. Ciceri.

CASSANO D’ADDA – L’Autovittani Pescate perde di una decina di punti sul campo della NPDA Cassano d’Adda. La formazione lecchese, senza il playmaker Marcello Butti, cede nel secondo tempo agli avversari, dopo essere andata negli spogliatoi in vantaggio.

Dopo un primo quarto bruttino (16-14), Pescate trova il suo gioco tradizionale nella seconda frazione, riuscendo a spingere sull’acceleratore e ad andare al riposo con sei punti di margine (26-32).

Nella ripresa la squadra di coach Davide Figini fatica a trovare il fondo della retina e mette a segno solo 19 punti in venti minuti di gioco, perdendo col punteggio di 63-51.

“Senza Butti è mancato il cervello della squadra. Noi non ci siamo presentati in campo e loro hanno meritato di vincere, anche se fino a due minuti della fine siamo rimasti in partita” dichiara coach Figini.

Miglior marcatore del match il pescatese Filippo Tentori a quota 24 punti.

NPDA CASSANO D’ADDA – AUTOVITTANI PESCATE 63-51

PARZIALI: 16-14; 26-32; 45-42

PESCATE: Tentori 24, Chiappa 6, Longhi 4, Paganoni 4, Cala 4, Mitula 3, Puglisi 3, Coombo 2, Nasatti 1, Porcaro, Invernizzi. All. Figini.