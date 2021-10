Basket prestagionale. Ancora una vittoria per la Lecco Basket Women

Espugnato il campo dell’Eureka Monza

Settimana prossima l’esordio in Serie C contro Mantova

MONZA – Si chiude con un successo la serie di amichevoli prestagionali della Lecco Basket Women. Le blucelesti hanno vinto di una decina di punti sul campo dell’Eureka Monza.

La formazione di coach Valentina Canali ha condotto il match per tutti e quaranta i minuti di gioco, chiudendo il primo quarto sopra di sei punti (9-15) e difendendo il margine fino al riposo lungo (26-32).

L’unico quarto perso dalle lecchesi è stato il terzo – parziale di 13-11 per l’Eureka – ma nell’ultima frazione la Lecco Basket Woman ha preso il largo, lasciando alle avversare la miseria di sei punti segnati e vincendo con un convincente 45-56.

Migliore marcatrice dell’incontro Greppi a quota 16. Doppia cifra anche per Scola, con 11 punti.

Contenta l’allenatrice Valentina Canali. “Le ragazze sono state squadra, hanno giocato con energia e applicazione ma, soprattutto, col sorriso e l’entusiasmo che ci servono. Questo ci deve servire da carburante per affrontare l’ultima settimana di preparazione in vista dell’esordio in campionato”.

Domenica 17 ottobre 2021 la Lecco Basket Women esordirà nel campionato di Serie C contro la Virtus Mantova. Appuntamento al palazzetto di Annone, con inizio a partire dalle ore 18.00.

EUREKA MONZA – LECCO BASKET WOMEN 45-56

PARZIALI: 9-15, 26-32, 39-43

LECCO: Scola 11, Capaldo 6, Pozzi, Romanò 1, Davide 8, Magni, Nava 5, Greppi 16, Rota 2, Scumace 7. All.: Canali.