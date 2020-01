Basket. Risultati e classifiche (5 gennaio)

Vincono Lecco e Mandello.

Sfortunata la Gordon Olginate.

LECCO – Inizio d’anno in chiaroscuro per le lecchesi. Sorridono un’acciaccata Gimar, vincente a Piadena, e Mandello. Sfortunato l’esordio di coach Contigiani a Olginate, col tiro della vittoria che si spegne sul ferro. Troppo forte la capolista Robur per una pur combattiva Calolzio.

Fermo il campionato di Serie D.

SERIE B – GIRONE B

MGKVis Piadena – GIMAR LECCO 72-82

Gilbertina Soresina – GORDON OLGINATE 78-77

CLASSIFICA:

26 – Vaporart Bernareggio

24 – Rucker Sanve San Vendemiano

24 – Virtus Padova

18 – Falcostar Monfalcone

18 – Omnia Basket Pavia

18 – GIMAR LECCO

16 – N.P. Vigevano 1955

14 – Corona Platina Piadena

12 – Tramarossa Vicenza

12 – Juvi Cremona

12 – Pall. Sangiorgese

12 – Basket Mestre

10 – GORDON OLGINATE

8 – Robur Varese

8 – Pall. Crema

8 – Gilbertina Soresina

SERIE C GOLD – GIRONE OVEST

ENGINUX CALOLZIOCORTE – Robur Saronno 72-84

CLASSIFICA:

22 – Pall. Busto Arsizio

22 – Robur Saronno

22 – Pall. Lissone

20 – Basketball Gallarate

18 – Aurora Desio

16 – Basket Team Mortara

12 – Legnano Knights

12 – Basket Rovello Porro

10 – ABC Cantù

10 – Nervianese 1919

10 – 7 Laghi Gazzada

6 – Fortitudo Busnago

6 – Virtus Cermenate

4 – Valceresio Arcisate

2 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

SERIE C SILVER – GIRONE C

TECNOADDA MANDELLO – O.SA.L Novate 61-59

CLASSIFICA:

26 – Posal Sesto

22 – Nuova Argentia

20 – TECNOADDA MANDELLO

16* – Rondinella Sesto

14 – Di.Po. Vimercate

16* – Robur et fides Somaglia

16 – Agrate Canarins

14 – CSC Cusano Milanino

14** – OSL Garbagnate

12* – Pol. Varedo

10 – Basketown Milano

10 – Villasanta Team ’86

10 – Pezzini Morbegno

8 – Ebro Basket

6 – O.SA.L Novate

4* – La Torre Basket

*- una partita in meno

SERIE D – GIRONE B

CLASSIFICA:

18 – Pol. Caluschese

18 – EDILCASA CIVATESE

18 – Basket Brembate Sopra

16 – ASD Basket Nibionno

16 – Sportiva Sondrio

14 – Excelsior Bergamo

14 – ARS Rovagnate

14 – Sebino Basket

12 – Basket Cavenago

10 – MEDINMOVE VERCURAGO

6 – AUTOVITTANI PESCATE

8 – Basket Tavernerio

4 – Pall. Cabiate

0 – CB Alto Sebino