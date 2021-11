Basket. Risultati e classifiche del fine settimana

Mandello e Vercurago sempre prima

Pescate si sblocca nel derby contro la Civatese

LECCO – Seconda vittoria casalinga consecutiva per la Caffé Agostani Olginate (Serie B). Mandello (C Silver) riparte dopo la brutta sconfitta contro Calolziocorte, che crolla inspiegabilmente a Cantù.

In Serie D, Pescate trova la prima vittoria stagionale nel derby contro la Civatese. Vercurago batte Seregno nello scontro al vertice: è prima da sola.



SERIE B – GIRONE B

CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE – PALL. CREMA 71-66

CLASSIFICA:

10 – Basket Mestre

8 – Pall. Fiorenzuola

8 – UEB Cividale

8 – Juvi Basket Cremona

6 – Rucker San Vendemmiano

6 – BB14 Bergamo

6 – Pallacanesto Vicenza 2012

4 – Pallacanestro Crema

4 – Aurora Desio

4 – Basket Club Jesolo

4 – CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE

4 – Falconstar Monfalcone

2 – Bologna Basket 2016

2 – Pall. Bernareggio 99

2 – Virtus Basket Lumezzane

2 – Virtus Basket Padova

SERIE C SILVER – GIRONE BLU 2

ABC Cantù – ENGINUX CALOLZIOCORTE 74-47

TECNOADDA MANDELLO – Aurora Desio 78-62

CLASSIFICA:

10 – TECNOADDA MANDELLO

10 – Le Bocce Erba

6 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

6 – Aurora Desio

6 – Pezzini Morbegno

6 – Polisportiva Varedo

4 – ABC Cantù

0 – Nuovo Basket Groane



SERIE D – GIRONE B1

AUTOVITTANI PESCATE – EDILCASA CIVATESE 58-66

MEDINMOVE VERCURAGO – Basket Seregno 69-77

CLASSIFICA:

8 – MEDINMOVE VERCURAGO

6 – ASD Basket Nibionno

6 – Basket Seregno

6 – Sportiva Sondrio

6 – ARS Rovagnate

4 – EDILCASA CIVATESE

2 – AUTOVITTANI PESCATE

2 – Pall. Concorrezzo ASD