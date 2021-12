Basket. Risultati e classifiche del fine settimana

Mandello vince ed è prima in solitaria

Olginate, Vercurago e Pescate in difficoltà

LECCO – Periodo difficile per le formazioni lecchesi, eccezion fatta per Mandello e Calolziocorte (C Silver), che si confermano ai piani alti della classifica, coi lariani addirittura primi in solitaria.

L’unica altra squadra in salute è l‘Edilcasa Civatese (Serie D), vittoriosa nel derby contro l’Autovittani Pescate, ancora alla ricerca della prima vittoria di un girone di ritorno che sta affossando le speranze anche di Vercurago, sconfitta malamente a Seregno.

Olginate (Serie B) in crisi: le sconfitte consecutive ora sono cinque, i Play Off sono sempre più lontani.



SERIE B – GIRONE B

CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE – Rimadesio Desio 72-81

CLASSIFICA:

24 – UEB Cividale

20 – Juvi Basket Cremona

20 – Basket Mestre

18 – Rucker San Vendemmiano

16 – Pall. Fiorenzuola

14 – Pallacanesto Vicenza 2012

14 – BB14 Bergamo

14 – Aurora Desio

12 – Falconstar Monfalcone

8 – Virtus Basket Lumezzane

8 – CAFFÉ AGOSTANI OLGINATE

8 – Basket Club Jesolo

8 – Virtus Basket Padova

8 – Bologna Basket 2016

8 – Pallacanestro Crema

2 – Lissone Interni Bernareggio

SERIE C SILVER – GIRONE BLU 2

Aurora Desio – TECNOADDA MANDELLO 73-76

ENGINUX CALOLZIOCORTE – ABC Cantù 79-74

CLASSIFICA:

18 – TECNOADDA MANDELLO

16 – Le Bocce Erba

16 – ENGINUX CALOLZIOCORTE

16 – Pezzini Morbegno

14 – Aurora Desio

14 – Polisportiva Varedo

10 – ABC Cantù

0 – Nuovo Basket Groane



SERIE D – GIRONE B1

EDILCASA CIVATESE – AUTOVITTANI PESCATE 67-54

Basket Seregno – MEDINMOVE VERCURAGO 87-48

CLASSIFICA:

20 – Basket Seregno

16 – ASD Basket Nibionno

14 – Sportiva Sondrio

14 – EDILCASA CIVATESE

12 – MEDINMOVE VERCURAGO

8 – ARS Rovagnate

6 – AUTOVITTANI PESCATE

4 – Pall. Concorrezzo ASD