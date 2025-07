Basket Serie A. Saliou Niang, altro riconoscimento

Il mandellese ha vinto il “Premio Reverberi”

“Miglior U22 maschile” della stagione appena conclusa

MANDELLO DEL LARIO –L’onda lunga della meravigliosa stagione 2024/25 di Saliou Niang non sembra fermarsi mai. L’ala mandellese, in questo momento in ritiro con la nazionale di coach Gianmarco Pozzecco, ha infatti vinto il premio di “Miglior U22 maschile” nella 39° edizione del “Premio Reverberi”, succedendo al veneto Davide Casarin.

Questo storico premio – soprannominato “l’Oscar del basket italiano” – viene assegnato dal comune di Quattro Castella (RE) e dedicato alla memoria dell’ex arbitro internazionale Pietro Reverberi.

Tra i vincitori di quest’anno ci sono Alessandro Pajola (miglior giocatore), Cecilia Zandalasini (miglior giocatrice), Giuseppe Poeta (miglior coach maschile), Andrea Capobianco (miglior coach femminile), Arianna Araldo (miglior U22 femminile) e Carmelo Paternicò (miglior arbitro).

I “Premi Reverberi” verranno consegnato il prossimo 15 settembre a Quattro Castella.