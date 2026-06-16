Basket Serie A2. Coach Bonacina confermato alla Baltur Cento

Contratto annuale per l’allenatore lecchese

“Non vedo l’ora di iniziare a costruire la squadra” dichiara coach Bonacina

LECCO – Ottima notizia per l’allenatore barzanese Andrea Bonacina. La Baltur Cento ha scelto di confermarlo come capo allenatore in Serie A2. La notizia dell’accordo annuale è stata ufficializzata ieri dai canali social della società ferrarese.

Bonacina aveva iniziato la scorsa stagione di Serie A2 come assistente allenatore della Blu Basket Bergamo, società che purtroppo è fallita lo scorso febbraio. A sorpresa, l’allenatore è stato successivamente chiamato ad aprile dalla Baltur Cento, formazione in netta difficoltà che necessitava di una svolta in vista degli imminenti play-out.

L’impatto di Bonacina è stato positivo, con buone prestazioni nelle ultime gare di regular season e una comoda salvezza ottenuta per tre vittorie a zero contro Roseto.

“Sono molto contento di poter proseguire la mia esperienza a Cento. Mi sono trovato fin da subito benissimo con tutta la società e la città e non vedo l’ora di iniziare a costruire una squadra che possa lottare per mantenere la categoria – dichiara l’allenatore – si tratta di un’occasione importante per la mia carriera e sono grato a Cento per aver creduto in me”.