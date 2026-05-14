Basket Serie A2 femminile. Basket Costa sconfitto, domenica la decisiva gara 3

Vince San Giovanni Valdarno (87-73)

Inizio top, poi la rimonta delle toscane

SAN GIOVANNI VALDARNO – La Pol. Galli Basket San Giovanni Valdarno non ha intenzione di cedere il passo facilmente e, nella sfida giocata ieri sera, ha battuto nettamente in rimonta la Limonta Costa Masnaga, pareggiando la serie. Le Pantere lecchesi si giocheranno la possibilità di tornare in Serie A1 nella decisiva gara 3 di domenica prossima, alle 18 sul parquet di casa.

Le ragazze di coach Facundo Bereziartua ha molto da recriminare per come si è svolta la partita. Un inizio fenomenale ha portato le biancorosse a sfiorare i venti punti di vantaggio (8-25). Proprio quando tutto sembrava semplice, le padrone di casa hanno cambiato marcia, dominato il secondo quarto e preso il comando della partita (44-41).

Nella terza frazione San Giovanni Valdarno trova l’allungo decisivo, toccando anche i venti punti di vantaggio nella quarta frazione (78-58), diventato 87-73 alla sirena finale.

Migliore marcatrice per Costa Masnaga è stata Moscarella Contreras con 18 punti. Bene anche N’Guessan, che ne ha segnati 14.

POL. GALLI BASKET SAN GIOVANNI VALDARNO – LIMONTA COSTA MASNAGA 87-73

PARZIALI: 15-27; 44-41; 66-53

COSTA MASNAGA: Cibinetto n.e, Teder 10, Sanogo 2, Moscarella Contreras 18, Lelli, N’Guessan 14, Redaelli, Pirozzi 3, Volpato 2, Brossmann 11, Olandi 13 All. Bereziartua F.