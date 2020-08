Basket Serie B. Alessandro Riva alla Sutor Montegranaro

Buona sfida per il lungo lecchese

“Sono contento, giocherò in una piazza storica”

LECCO – Nuova sfida per il lungo lecchese Alessandro Riva. Il prodotto della Gimar Lecco ha infatti lasciato Piombino e si è accasato alla Sutor Montegranaro. La società marchigiana disputerà il campionato di Serie B, nel Girone C.

Riva (205 cm – 1998) è un lungo di buon fisico, con in faretra anche un discreto tiro da fuori. Ha effettuato tutto il percorso giovanile alla Gimar Lecco, esordendo giovanissimo in Serie B sotto coach Massimo Meneguzzo.

Negli ultimi due anni Riva ha vestito la maglia del Basket Golfo Piombino, non riuscendo mai a ritagliarsi un ruolo importante. Nella scorsa stagione – interrotta dal CoVid – ha tenuto una media di 1.7 punti e 1.5 rimbalzi a partita.

“Montegranaro è una piazza storica, la società ha detto che vuole puntare su di me, vogliono darmi la possibilità di crescere giocando. Questo è quello che stavo cercando, un posto dove poter anche sbagliare in campo. Dopo quasi sei mesi di stop non vedo l’ora di tornare a giocare” ha dichiarato il giocatore.

A fare compagnia a Riva ci sarà anche l’ala erbese Giovanni Romanò, lo scorso anno in forza alla Gimar Lecco.