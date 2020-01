Basket Serie B. Colpo Gimar, preso Massimiliano Sanna

L’ala arriva da Chieti

“In campo sono un agonista, il fisico la mia arma principale”

LECCO – Coach Riccardo Eliantonio lo aveva detto fra le righe, commentando l’addio ad Alessio Di Simone, ma da ieri è stato ufficializzato un nuovo colpo di mercato per la Gimar Lecco, ed è un pezzo da novanta: Massimiliano Sanna.

L’ala trentunenne arriva in riva al Lario direttamente da Chieti – Serie B, girone C – dove stava tenendo una media di quasi nove punti e cinque rimbalzi a partita. Le due stagioni precedenti le ha passate in Serie B a Salerno, andando in doppia cifra media di punti. Prima di Salerno aveva disputato tre stagioni consecutive di Serie A2, tra Bergamo a Tortona, condividendo lo spogliatoio con Giulio Mascherpa, che ritroverà proprio alla Gimar.

“Ringrazio la società pe rla possibilità, appena mi è arrivata la proposta di Lecco ho pensato che sarebbe stato bellissimo avere la possibilità di riavvicinarmi alla mia famiglia, che vive qui. La squadra sta lottando per una buona posizione nei play off e troverò giocatori forti e giovani interessanti. Conosco bene Giulio, per averci giocato due anni, è un amico e ci siamo già sentiti. Sono un’ala piccola mancina e faccio del fisico la mia arma principale. In campo sono un agonista e faccio tutto quello di cui c’è bisogno per vincere” ha dichiarato il giocatore.

L’esordio di Massimiliano avverrà nella partita che la Gimar giocherà domani a Varese contro la Robur.