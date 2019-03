Gran rimonta della Gordon negli ultimo cinque minuti di gara

De Bettin e Marinò guidano Olginate alla vittoria

LECCO – La “maledizione della vittoria casalinga” non si smentisce. Per la quarta volta su quattro partite la formazione di casa non riesce a vincere il derby. La Gimar, in controllo fino a cinque minuti dalla fine, si fa travolgere dall’energia di Federico De Bettin e Matteo Marinò, perdendo col punteggio di 67-75.

Coach Maurizio Bartocci conferma la formazione tipo delle ultime settimane, con Luca Rattalino in mezzo e Luigi Brunetti in panchina. Anche per Olginate nessuna sorpresa nello starting five.

L’inizio della Gordon è incisivo, con tre canestri da tre punti consecutivi firmati da Bugatti e Tagliabue (2-9). Lecco prova a stare in partita coi lunghi e un grintoso Caceres carica di falli Caversazio. Coach Bartocci inserisce presto Marinello al posto di un Teghini con problemi di falli e il play napoletano accende il Bione con una tripla da otto metri (8-12). Entrambe le squadre non si risparmiano, commettendo anche qualche errore di ingenuità.

Olginate, sfruttando la maggior precisione da oltre l’arco – 5/9 nel primo quarto – chiude ii primi dieci minuti avanti di cinque lunghezze (15-20).

Nel secondo quarto la musica cambia ben presto. Cinque punti filati di un incisivo Molteni rimettono in in scia la Gimar (22-23). La Gordon sbaglia molto e prova a rimanere a galla coi rimbalzi offensivi, ma altri due triple firmate da Molteni e Marinello, la seconda dopo una stoppata fantascientifica di Spera su tentativo di inchiodata di Di Prampero, mandano il Lecco avanti (28-27).

L’ondata Gimar non si arresta e coach Meneguzzo deve chiamare time out per fermare il parziale di dieci punti consecutivi dei padroni di casa. La mossa non riesce a spegnere l’ardore della formazione bluceleste che tocca i dieci punti di vantaggio (39-29) a meno di due minuti dalla fine del primo tempo.

La ripresa inizia con la Gimar in controllo (39-31), ma Olginate si riavvicina subito col primo canestro da tre di Bartoli, l’unico dei giocatori in campo a segnare con continuità. L’esterno ex Olimpia tiene a galla la Gordon che arriva sino al meno due (47-45) con una penetrazione del capitano Marinò. Il Lecco resiste anche alla fiammata di Gorreri – otto punti nel quarto – e con due liberi di Marinello chiude il quarto avanti di quattro lunghezze (56-52).

La Gimar inizia l’ultimo quarto con una tripla di Teghini, ma la tensione fa abbassare ulteriormente le percentuali di entrambe le squadre. Il Lecco resta in controllo fino a oltre la metà dell’ultimo quarto (63-56). La Gordon prova a rientrare spinta da cinque punti consecutivi di De Bettin (63-61), ma saranno le due tripla consecutive di capitan Marinò a dare il primo vantaggio a Olginate nella ripresa (65-67). Spinta dalla grinta del capitano la Gordon non si ferma più, approfittando di una Gimar in stato confusionale, andando a espugnare il Bione col punteggio di 67-75.

GIMAR LECCO – GORDON OLGINATE 67-75

PARZIALI: 15-20, 39-31, 56-52, 67-75

LECCO: Marinello 13, Favalessa n.e, Teghini 3, Caceres 10, Molteni 8, Chinellato 6, Brunetti 4, Cacace 9, Ratti n.e, Rattalino 10, Di PRampero 4. All. Bartocci.

OLGINATE: Bet n.e, Bugatti 3, Errera n.e, Tagliabue 12, Masocco n.e, Gorreri 14, MArinò 14, Bartoli 15, Caversazio 1, Carella, Spera, De Bettin 16. All. Meneguzzo.