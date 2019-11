Basket Serie B. Gimar, gran vittoria contro Vigevano

Lecchesi più freddi nel finale.

Fantastico Casini, autore di 22 punti.

LECCO – Un’esaltante Gimar Lecco respinge l’assalto dell’Elachem Vigevano dell’ex coach Paolo Piazza. I ragazzi di coach Riccardo Eliantonio salgono al quinto posto assoluto.

La Gimar parte con Bloise, Mascherpa, Trentin, Stefanini e l’ex De Gregori. La gara inizia ma, dopo soli venti secondi, un problema tecnico all’apparecchio dei ventiquattro secondi ferma tutto. Dopo oltre dieci minuti si può ripartire, senza l’ausilio dell’apparecchio e con delle meno tecnologiche palette.

I primi sei punti lecchesi li mette proprio Tommaso De Gregori, con pregevoli movimenti nel pitturato (6-2). La Gimar gira come un orologio grazie a un Giulio Mascherpa ispirato – quattro assist nel solo primo quarto! – mentre Vigevano resta a galla con una valanga di tiri liberi – undici, contro gli zero dei lecchesi – frutto del precoce bonus del Lecco e di un arbitraggio tutt’altro che casalingo (16-19).

Nel secondo quarto la Gimar sbaglia un paio di canestri già fatti e Vigevano ne approfitta per tentare la prima fuga (18-24). Il terzo fallo di Carlo Trentin inguaia i lecchesi, ma ci pensa Juan Marcos Casini – sette punti in un amen – a ribaltare la situazione (28-26) costringendo coach Piazza al time out.

La Gimar non si arresta e con quattro punti di Giacomo Bloise arriva al massimo vantaggio (34-26). Vigevano prova a buttarla in caciara per limitare i danni e la tecnica funziona. La formazione pavese rientra con un parziale di sei punti consecutivi e le squadre vanno al riposo lungo sul punteggio di 38-34. Tra i lecchesi, fantastico primo tempo di Kyril Tsetserokou, con dieci punti e sette rimbalzi nello score.

La Gimar, risolti i problemi tecnici nell’intervallo, si ripresenta in campo coi “tre moschettieri”, insieme all’ottimo Tsetserokou e a Trentin, ma il trentatré resta in campo poco più di un minuto, prima di commettere il quarto fallo e lasciare il posto a Fabio Stefanini.

I lecchesi provano a mantenere il controllo della gara con un buon ritmo offensivo, ma Vigevano si avvicina un passo alla volta anche grazie alla tutela dei grigi – un solo fallo contro nei primi nove minuti del terzo quarto! – e sorpassa con due liberi di Dell’Agnello (57-58).

Nel momento di massima difficoltà, due liberi di Stefanini e una tripla quasi sulla sirena di Mascherpa, dopo palla rubata, rilanciano la formazione bluceleste.

L’ultimo quarto parte con la squadra lecchese avanti (62-58) e in gas. La Gimar punisce Vigevano con tre canestri da oltre l’arco in pochi minuti (71-60), ma la reazione pavese è veemente e in un attimo l’Elachem arriva a un solo possesso di svantaggio (71-69). Ora la partita è una vera e battaglia tra gladiatori. Mascherpa, canestro è assist per Testserokou, fa ripartire i blucelesti, ma a meno di due minuti dalla fine del match Vigevano è ancora in scia (77-74).

Nel convulso finale sono i lecchesi ad approfittare dei tanti errori ospiti dalla lunetta. Casini sigilla il match e la vittoria col punteggio di 82-78.

GIMAR LECCO – ELACHEM VIGEVANO 82-78

PARZIALI: 16-19, 38-34, 62-58.

LECCO: Di Simone, Vitelli n.e, Bloise 9, Casini 22, Mascherpa 15, Favalessa, Natali n.e, Tsetserokou 12, Romanò, Stefanini 8, Trentin 4, De Gregori 12. All. Eliantonio.

VIGEVANO: Verri, Aromando 3, Passerini 1, Brigato 3, Mazzucchelli 28, Filippini 8, Beretta 6, Martinoli n.e, Rosa n.e, Rossi 7, Dell’Agnello 22. All. Piazza.