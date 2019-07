Basket Serie B. Gimar Lecco, non c’è il due senza tre… preso Natali

Il diciottenne arriva al Basket Lecco dalla VIS 2008 Ferrara.

LECCO – Dopo aver riempito due delle tre caselle senior – o almeno questi sembrerebbero i programmi dirigenziali – la Gimar Lecco mette nel proprio roster il primo under, il ferrarese Marco Natali.

Natali è un prodotto del florido vivaio della VIS 2008 Ferrara, squadra che un paio di stagioni fa vinse il campionato nazionale U20 Eccelenza. Ala/guardia di 195 cm, nato nel 2000, ha esordito a soli sedici anni con la squadra Csilver della VIS. Lo scorso anno ha disputato sia il campionato U18 Eccellenza – chiuso da miglior marcatore del girone a oltre venti punti di media – che quello di Cgold, dove non ha trovato molto spazio.

Giocatore di intensità ed energia, ottimo atleta, la sua esperienza alla Gimar sarà la prima lontano da casa.

“Mi ha spinto a venire a Lecco l’offerta di una squadra giovane, con la possibilità di giocare in serie B e vivere un’esperienza nuova lontano da casa – dichiara Natali – mi aspetto di trovare un campionato di alto livello e spero di avere l’opportunità di giocare e migliorare. I miei punti di forza sono sicuramente l’atletismo e l’esplosività, l’uno contro uno e il palleggio arresto, non sono un tiratore puro come le altre guardie”.

“Ragazzo di grande atletismo, ha dimostrato nell’U18 di avere potenziale; ha grandi margini di miglioramento e si è reso subito disponibile. Sa che si dovrà guadagnare ogni minuto, ma è un ragazzo giovane sul quale vogliamo puntare” ha dichiarato coach Riccardo Eliantonio.