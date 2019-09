Basket Serie B. Gimar Lecco, super prestazione contro Desio

Vinti quattro quarti su quattro.

Dominante la prova di Juan Marcos Casini.

Sabato sera al Centro Sportivo al Bione si è vista la miglior Gimar della stagione. Pur senza Giulio Mascherpa, assente per motivi personali, la squadra di coach Riccardo Eliantonio ha messo in campo una prestazione superlativa contro l’Aurora Desio, squadra di Cgold, ma con un roster da Serie B.

L’inizio di gara è tutto di marca brianzola, con cinque punti d’autore del “Gallo” Gallazzi, ex bluceleste. La Gimar si mette al lavoro con l’energia dei giovani Trentin e De Gregori, quest’ultimo protagonista di una gara di grande abnegazione. I lecchesi prendono il comando del quarto e lo chiudono grazie a tre triple consecutive e a un gioco da tre punti di Tsetserokou (25-22).

Nella seconda frazione coach Eliantonio dà fiducia a Favalessa; il giovane play, in combinazione con Bloise, detta i ritmi di una Gimar da corsa. Desio resiste fino a metà quarto, poi i blucelesti sprintano. L’azione che rende bene l’energia con cui hanno giocato i lecchesi arriva dalle seconde linee: Romanò spizza il pallone e lo recupera in tuffo, Di Simone ringrazia con una perentoria schiacciata in contropiede solitario (20-12).

Nel terzo quarto è ancora Desio a partire bene, fino a che Bloise e Juan Marcos Casini non salgono in cattedra. Le due punte di diamante guidano i lecchesi a un tremendo parziale di 20-2, con un gioco fluido in attacco che ottiene grandi consensi anche dal pubblico presente (27-8).

Negli ultimi dieci minuti si capisce l’approccio lecchese: coach Eliantonio non ha voglia di fare esperimenti, ma solo di vincere il quarto. Nessun riposo per i migliori, ma rotazione comunque ampia e vittoria per 15-12.

Il totale dei quarti vede la Gimar vincere con un complessivo 87-54, al termine di una gara scintillante. A due settimane dall’inizio del campionato, sicuramente un buon segnale per i tifosi blucelesti.

GIMAR LECCO – AURORA DESIO 87-54

PARZIALI: 25-22; 20-12; 27-8; 15-12.