La Gimar rimonta ma cede nell’ennesimo finale punto a punto

Durissimo coach Gandini a fine gara. “Abbiamo giocatori che ci vogliono farsi chiamare professionisti, è ora che lo dimostrino in campo”

LECCO – La Gimar Lecco perde una brutta partita in casa contro la Sinermatic Ozzano, squadra reduce da cinque sconfitte consecutive, scatenando la furia di coach Paolo Gandini a fine gara.

L’inizio di gara vede gli ospiti partite in maniera molto propositiva grande ad Giovanni Agusto, doppiando la Gimar con un canestro di Klychnyk. Ozzano arriva a sfiorare la doppia cifra di vantaggi (6-15), prima che uno scatenato Micheal Teghini rimetta in pista la Gimar a suon di triple. È proprio un canesto del triestino a dare il primo vantaggio al lariani (21-20), che chiuderanno il primo quarto sul 25-23.

Nella seconda frazione si segna col contagocce e la Gimar smarrisce completamente la via del canestro. Chinellato segna gli ultimi due punti dal campo a sette minuti dalla fine del primo quarto e da lì la Gimar segnerà solo dalla lunetta, andando al riposo lungo con un tremendo 4/17 da due punti (34-37).

Nella ripresa è ancora la Sinermatic a gestire la gara, toccando la doppia cifra di vantaggio a metà terzo quarto (42-53). Sull’orlo del precipizio la formazione di casa torna in partita con grande vigore grazie all’energia di Alberto Cacace, autore di una gara da 17 punti e 3/4 da oltre l’arco. Sono proprio due liberi del ligure a dare il sorpasso (73-72) a meno di due minuti dalla fine del match. Purtroppo saranno anche gli ultimi punti che la Gimar segnerà, perdendo col punteggio di 73-79.

Durissimo il commento di commento di coach Paolo Gandini a fine gara. “Sono incazzato nero, siamo irritanti. Pensiamo solo a sprecare energie in cose che non ci competono. Pensiamo ai minuti giocati, agli errori dei compagni, ai cambi e non alla partita. La situazione è molto grave e io sono il primo responsabile, ma l’atteggiamento di alcuni nostri giocatori non è ammissibile. Oggi c’erano tra gli avversari giocatori che lavorano otto ore e si allenano la sera, mentre quelli che fanno i professionisti passano la giornata alla Playstation. Abbiamo giocatori che vogliono farsi chiamare professionisti, è ora che lo dimostrino.”

GIMAR LECCO – SINERMATIC OZZANO 73-79

PARZIALI: 25-23, 34-37, 50-61, 73-79

LECCO: Brunetti, De Prampero 2, Teghini 13, Marinello 5, Caceres 11, Rattalino 8, Chinellato 11, Ghirlandi n.e, Ratti n.e, Cacace 17, Molteni 6, Favalessa n.e. All. Gandini.

OZZANO: Agusto 21, Corcelli 5, Morara 6, Masrè 3, Mastrangelo 6, Klychnyk 18, Galassi 6, Chiusolo 8, Folli 6, Ranocchi, Salvardi n.e. All. Grandi.