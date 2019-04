Serve una vittoria questa sera con Reggio Emilia per sperare nella salvezza.

Una sconfitta farebbe precipitare i lecchesi al 13° posto.

LECCO – Dura, durissima… ma non per questo impossibile. La Gimar Lecco si giocherà questa sera, sabato, le ultime possibilità di evitare il terribile girone dei Play Out. Il rischio, per la squadra del presidente Antonio Tallarita, è altissimo. A seconda dei risultati di questa sera la formazione bluceleste potrebbe chiudere tra il decimo – salva! – e il tredicesimo posto.

L’ultima giornata tutte le formazioni giocheranno in contemporanea, quindi i dirigenti lecchesi dovranno tenere le orecchie ben tese sul campo di Ozzano. In caso di vittoria dei bolognesi, la Gimar è ai Play Out, qualsiasi sia il risultato che otterrà a Reggio Emilia. I lecchesi dovranno chiedere un favore alla Rucker San Vendemiano, che comunque è già motivata di suo, visto che rischia di scendere dal settimo posto attuale al nono, quindi fuori dai Play Off.

La salvezza della Gimar, oltre che dal campo di Ozzano, passa per la necessaria vittoria contro la BMR Reggio Emilia in trasferta. Se la Gimar vincesse, eviterebbe il tredicesimo posto e chiuderebbe sicuramente almeno dodicesima. Una sconfitta contro una Reggio motivatissima – in caso di ko di Ozzano i reggiani sarebbero salvi! – manderebbe la Gimar al 13° posto, indipendentemente dal risultato di Ozzano, visto che la BMR aveva espugnato il Bione nel girone d’andata ed è 0-2 con gli ozzanesi.

Ricapitolando: se la Gimar chiudesse decima o undicesima, la sua stagione si concluderebbe con una salvezza diretta: non saranno i Play Off chiesti dal presidente Tallarita a inizio stagione, ma comunque si tirerebbe un sospiro di sollievo. Il dodicesimo posto la porterebbe a fare una serie di Play Out al meglio delle cinque partite: vinci e sei salva, perdi e sei giù. Col tredicesimo posto non basterebbe neanche vincere il primo turno di Play Out per salvarsi, bisognerebbe poi vincere almeno una partita delle final four, dove la vincente delle semifinali è salva e lo scontro tra le due perdenti manderà in CGold un’ulteriore formazione.