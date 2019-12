Basket Serie B. La Gimar Lecco crolla nel quarto quarto

Lecchesi sconfitti da Bernareggio.

Diciotto punti a referto per l’ex Davide Todeschini.

LECCO – La Gimar Lecco chiude l’anno con una pesante sconfitta casalinga contro la Vaporart Bernareggio. I lecchesi crollano nell’ultimo quarto, dopo aver giocato a lungo alla pari contro la prima in classifica.

Coach Riccardo Eliantonio sceglie il quintetto leggero, con Kyril Tsetseroku da cinque, lasciando in panchina Juan Marcos Casini. Bernareggio prova subito a scappare grazie a Laudoni, che firma tutti i primi sei punti della partita (0-6). I blucelesti muovono il punteggio con un tiro da tre di Fabio Stefanini, ma faticano tremendamente a segnate con l’arcigna difesa ospite. L’ingresso di Casini e Tommaso De Gregori sblocca la formazione di casa, che allunga con un parziale di sei punti consecutivi, tre a testa (13-10). La Gimar chiude il quarto avanti nonostante l’incredibile 1/9 al tiro da due punti (17-12).

L’inizio di secondo quarto è interlocutorio, i lecchesi approfittano di due sciocchezze consecutive di Diouf per raggiungere il massimo vantaggio (25-17). Bernareggio però non si fa intimorire e ottiene la parità prima della fine del quarto con due triple dell’ex di turno Davide Todeschini (32-32), anche se la Gimar dalla lunetta racimola i punti che le permettono di andare al riposo con un possesso pieno di vantaggio (35-32).

Bernareggio impatta la partita con la seconda tripla di giornata del canturino Patrick Gatti e sorpassa con un altro canestro da oltre l’arco di Todeschini (37-40). La Gimar fatica a trovare buone soluzioni offensive per buona parte della terza frazione, ma tiene duro e rimette il naso avanti con un gancio di Stefanini (45-44), ma il tap-in di Doiuf lascia avanti gli ospiti a un quarto dalla sirena finale (45-46)

Nell’ultimo quarto, se possibile, gli animi si accendono ancora di più. Stefanini e Laudoni si beccano – doppio tecnico, panca per entrambi – e la Vaporart scappa via (52-63).

La Gimar non ne ha più e Bernareggio dilaga, vincendo ben oltre i propri meriti. Coach Eliantonio alza bandiera bianca e, sulla schiacciata di Diouf, gli ospiti se ne vanno con venti punti di vantaggio (55-76).

GIMAR LECCO – VAPORART BERNAREGGIO

PARZIALI: 17-12; 35-32; 45-46;

LECCO: Di Simone 1, Vitelli, Bloise 10, Casini 16, Mascherpa 2, Favalessa, Tsetserokou 1, Romanò 2, Stefanini 9, Trentin 4, De Gregori 10. All. Eliantonio