Basket Serie B. La stagione è già finita?

La Lega non vuole ripartire

Si attende la decisione della Federazione

LECCO – Sembrano veramente ridotte al lumicino le speranze per la ripresa del campionato di Serie B di pallacanestro, torneo che coinvolge la Gimar Lecco e la Gordon Olginate.

Un paio di giorni fa è stata la stessa Legapallacanestro a chiedere alla FIP la chiusura del torneo in anticipo.

La richiesta della Lega alla Federazione è stata quella di dichiarare interrotto il campionato di Serie B al 30 marzo 2020, annullando anche le Final eight di Coppa Italia che avrebbero dovuto disputarsi nel fine settimana del 6-8 marzo 2020.

La Lega ha inoltre richiesto di analizzare, congiuntamente con il CONI e il Governo, tutte le possibili forme di sovvenzione e taglio dei costi da applicare per la prossima stagione.

Nel campionato 2019/20 sono state disputate solamente ventitre partite sulle trenta disponibili. La Gimar Lecco (ventidue partite giocate) è attualmente al quarto posto in classifica a quota ventotto punti, in piena zona Play Off. La Gordon Olginate è invece in zona Play Out, con sedici punti conquistati.