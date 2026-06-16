Basket Serie B. Luca Brambilla, altra promozione!

Il malgratese vince la Serie B con Caserta

Lo scorso anno venne promosso in Serie A2 con Mestre

CASERTA – Luca Brambilla si dimostra un vero e proprio “talismano” per le società di Serie B che vogliono conquistare la promozione nella serie maggiore. Dopo le grandi prestazioni dello scorso anno e la conquista della A2 con la Gemini Mestre, quest’anno il malgratese ha fatto il bis con la JuveCaserta 2021.

Il percorso di Caserta nei play-off era iniziato battendo a fatica sia la Herons Montecatini che la Logiman Orzinuovi, entrambe le vittorie ottenute alla quinta e decisiva partita.

La serie finale contro la Elachem Vigevano si è risolta in quattro partite grazie alla vittoria di un punto dei campani nel primo match della serie. Difendendo per due volte un gremitissimo PalaPiccolo, Caserta ha vinto 3-1.

Brambilla, sempre in quintetto, ha chiuso le finali con 3 punti, 5 rimbalzi e 2.5 assist, in quasi venti minuti sul parquet.