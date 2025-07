Basket Serie B. Luca Brambilla giocherà a Caserta

Firmato il contratto con la Juvecaserta 2021

“Offerta irrinunciabile, in una piazza importante”

MALGRATE – Luca Brambilla ripartirà da Caserta. L’ala malgratese ha scelto una delle piazze più storiche della pallacanestro italiana per ripartire dopo la mancata conferma da parte dei dirigenti della Gemini Mestre, formazione che il lecchese ha contribuito a far salire in Serie A2.

Brambilla aveva firmato un accordo annuale con la società mestrina, con scadenza al 30 giugno 2025. Dopo qualche giorno di riflessione i dirigenti veneti hanno scelto di non offrire un contratto al lecchese, che si è ritrovato free agent.

Pochi giorni dopo la notizia del mancato rinnovo, Brambilla ha firmato un contratto con la Juvecaserta 2021, ambiziosa formazione di Serie B nazionale, puntando ancora una volta a fare un campionato di vertice.

“La scelta di Caserta è stata ragionata e ponderata, è stato un lungo processo di analisi di offerte – dichiara Brambilla – mi è arrivata una buona offerta per giocare in una squadra forte e attrezzata, una società che vuole fare bene. È una delle piazze più importanti: palazzetto nuovo, pubblico caldo e l’allenatore è Lino Lardo, coach di grande esperienza che mi ha chiamato personalmente. Un’offerta irrinunciabile dove sarò un tassello importante in una formazione ambiziosa”.