Basket Serie B. Lungo stop per Davide Todeschini

Infortunio al ginocchio per il playmaker lecchese

Previsti sei mesi di stop prima del rientro in campo

BERNAREGGIO – Non inizia in maniera positiva la stagione del playmaker lecchese Davide Todeschini. Come comunicato dai dirigenti della Pall. Bernareggio 99, l’ex capitano della Gimar Lecco ha subito una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio nella partita di Supercoppa Centenario contro la Caffè Agostani Olginate, squadra nella quale aveva militato nella stagione 2017/18.

Todeschini si è infortunato da solo, eseguendo un cambio di direzione a due minuti dalla fine della partita. Nei prossimi giorni verrà effettuata un’operazione chirurgica per sistemare il problema.

I tempi di recupero per il rientro in campo sono stimati in circa sei mesi.

Il ventottenne Todeschini stava per iniziare la sua quarta stagione con la maglia biancorossa di Bernareggio, squadra con la quale si era segnalato come uno dei migliori passatori di tutta la serie B.