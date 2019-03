Coach Bartocci ancora alla ricerca della prima vittoria.

Bravo Rattalino, 17 punti con 8/9 al tiro.

LECCO – La Gimar Lecco non riesce a interrompere la corsa della lanciatissima Agribertocchi Orzinuovi, squadra attualmente prima in classifica.

L’inizio di gara è piuttosto coincitato, tanta garra e poca precisione. Dopo il canestro iniziale ospite, la Gimar cala la serranda e costringe Orzinuovi a quattro minuti di siccità offensiva, interrotti dal canestro dell’ex Giacomo Siberna (8-4).

Il primo problema per coach Bartocci è il secondo fallo di Alberto Cacace a metà primo quarto – dentro Mattia Molteni – ma la Gimar continua a mantenere la barra a dritta, difendendo alla morte e punendo a ripetizione da oltre l’arco proprio col nuovo entrato (17-8).

La seconda frazione inizia con la Gimar avanti (19-12), ma Orzinuovi ingrana le marce alte e si riavvicina con grande pressione difensiva e veloci contropiedi, impattando a quota ventuno con la tripla di Mastroianni dopo tre minuti, sorpassando l’azione seguente con un’altra bomba dall’angolo. (21-24). Due tiri d oltre l’arco di Teghini e Marinello fanno ripartire la Gimar, ma l’Agribertocchi pare inarrestabile e con trenta punti nel solo secondo quarto va al riposo con cinque lunghezze di vantaggio (37-42).

Coach Bartocci rimette Luca Rattalino e il lungo piemontese lo ripaga con due canestri di pregevole fattura. La Gimar perde in sequenza Cacace e Teghini – panchinati con quattro falli – ma Rattalino è una presenza solida in mezzo all’area, sia in attacco che in difesa. I suoi dieci punti, uniti a qualche guizzo di Molteni, riavvicinano il Lecco fino al 54-55 di fine terzo quarto.

La Gimar impatta a quota cinquantasette con una tripla impossibile di Roberto Marinello, ma Orzinuovi non perde la bussola. Il quinto fallo di Teghini – con successivo tecnico per proteste – lancia i bresciani al massimo vantaggio (63-72) con tre minuti da giocare. Tassinari – grande protagonista del match con 21 punti e 8 assist! – dalla lunetta consegna il primo vantaggio in doppia cifra alla Agribertocchi, che non si volta più indietro e vince col punteggio di 71-78.

GIMAR LECCO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 71-78

PARZIALI: 19-12, 37-42, 54-55, 71-78.

LECCO: Brunetti 6, Di Prampero 3, Teghini 11, Marinello 9, Caceres 4, Rattalino 17, Chinellato 1, Cacace 5, Molteni 15, Favalessa n.e. All. Bartocci.

ORZINUOVI: Turel 16, Pipitone 4, Mastroianni 7, Galmarini 6, Timperi 11, Bianchi 6, Labovic, Varaschin, Siberna 5, Tassinari 21, Pennacchio n.e. All. Salieri.