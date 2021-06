Basket Serie B. Riva e Montegranaro Ko, ora con Teramo l’ultima chiamata

Terza sconfitta in altrettante partite per la Sutor

Buona prova del lungo lecchese, con otto punti a segno in gara 3.

MONTEGRANARO – Niente da fare per la Sutor Montegranaro contro la Vega Mestre. La formazione dove milita l’ala lecchese Alessandro Riva ha perso 56-62 la terza partite, subendo un secco 0-3: ora i marchigiani dovranno giocarsi le residue speranze di salvezza contro la Renova Teramo a Spicchi, al meglio delle tre vittorie su cinque partite.

La formazione montegranarese è stata letteralmente flagellata dal COVID-19 – venti giorni di stop, diversi giocatori colpiti – tanto che anche la stessa Teramo è stata costretta a fermarsi per attendere l’esito dell’altro spareggio. I teramani hanno infatti perso il loro primo turno di Play Out contro Civitanova Marche il 26 maggio 2021.

Dopo essere andata ko in entrambe le partite a Mestre, Montegranaro non è riuscita a vincere neanche la prima sfida casalinga. Alessandro Riva ha comunque disputato la miglior prestazione delle sue tre gare: in un convincente secondo quarto ha segnato tutti i suoi otto punti – due canestri e quattro liberi –ma nella ripresa, dove la Sutor non è mai stata in vantaggio, non è riuscito più a rimpinguare il bottino.

Al momento la FIP non ha ancora diramato le date ufficiali della sfida che vale un posto in serie B: la squadra che perderà sarà costretta a retrocedere in Serie C.