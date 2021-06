Basket Serie B. Super Riva, Montegranaro vince gara 1

Prestazione fantastica per l’ala lecchese Alessandro Riva

Diciassette punti con 8/11 al tiro, in 28 minuti di gioco

TERAMO – Grazie a un’ottima prestazione del lecchese Alessandro Riva – autore di 17 punti, con un fantastico 8/11 dal campo – la Sutor Montegranaro espugna il campo di Teramo in Gara 1 del Play Out e mette a segno la prima vittoria della sua post season.

Riva non entra in quintetto, ma è il primo tra i marchigiani ad alzarsi dalla panchina per entrare in campo, dopo neanche quattro minuti di gioco. Il suo impatto è immediato e alla fine del primo tempo il “bottino” segna nove punti, due rimbalzi e un assist, con Montegranaro che ha però sette punti da recuperare (40-33)

Nella ripresa Teramo prova a scappare via, e Riva – entrato ancora dalla panchina – si dimostra tra i più pronti per tenere Montegranaro in scia. Sei punti dell’ala lecchese e altrettanti di Bonfiglio rimettono i marchigiani in scia (50-49). La Sutor ci crede e completa la rimonta nell’ultimo quarto, espugnando il campo di Teramo col punteggio di 70-76.

Il ventiduenne Riva ha fatto registrare la sua migliore partita tra i professionisti, chiusa con diciassette punti, due rimbalzi e altrettanti assist, in quasi trenta minuti di gioco.

Lunedì 14 giugno 2021 gara 2, sempre a Teramo, con inizio alle ore 20.30.