Basket Serie B. Todeschini e Bernareggio stop, passa Livorno

Bernareggio non riesce a espugnare il campo della squadra toscana

Livornesi sempre in controllo nel secondo tempo

BERNAREGGIO – La Vaporart Bernareggio non ce l’ha fatta a vincere per la seconda volta – su tre partite – sul campo della Libertas Livorno. La squadra toscana, che aveva espugnato il campo dei Reds nella quarta partita della serie, respinge l’assalto dei brianzoli e ottiene il passaggio alla finale del girone B contro una riposata Piacenza, che ha approfittato della pandemia che ha colpito Rimini per passare il turno 3-0, con un triplice 20-0 a tavolino.

Il play lecchese Davide Todeschini parte in quintetto, ma senza incidere in maniera sostanziale sul match, dopo aver tirato un ottimo 3/5 da oltre l’arco nella quarta sfida.

La partita resta in equilibrio per tutto il primo quarto. Nel secondo i livornesi sono più incisivi e vanno al riposo con dieci punti di margine (34-24).

Nella ripresa gli esperti padroni di casa non permetteranno ai biancorossi di impensierirli: Bernareggio non scende sostanzialmente mai sotto la doppia cifra di svantaggio e perde la partita col punteggio di 66-54.

Per Todeschini, nelle cinque gare contro Livorno, più ombre che luci: 4 punti e 3 assist a partita, con il 23% al tiro dal campo e il 50% ai tiri liberi.