Basket serie B. Todeschini e Bernareggio superano il turno, Riva ancora fermo

La Vaporart batte in cinque partite la Rekico Faenza

Ancora otto positivi a Montegranaro, in attesa dei Play out

BERNAREGGIO – Il campionato della Vaporart Bernareggio e del play lecchese Davide Todeschini non si è ancora concluso. I biancorossi hanno infatti vinto la decisiva gara 5 e passato il primo turno di Play Off. Li attenderà la Libertas Livorno.

La sfida contro la Rekico Faenza sembrava essersi messa sui binari giusti per la squadra brianzola, capace di vincere le prime due gare in casa, pur faticando. In trasferta però gli emiliani si sono dimostrati insuperabili e il 79-48 di gara 4 non faceva presagire nulla di buono.

La quinta e decisiva gara è stata invece dominata da Bernareggio, che tocca i venti punti di vantaggio (44-24) già alla metà del secondo quarto e non si volta più indietro, vincendo col punteggio di 85-63. Prova opaca per Todeschini, autore di una gara da 4 punti in meno di venti minuti di gioco.

Per quanto riguarda la Montegranaro dell’altro lecchese Alessandro Riva – impegnata nei Play Out contro la Vega Mestre – la formazione marchigiana dovrebbe giocare gara 1 mercoledì 2 giugno 2021. Il condizionale è d’obbligo perché, da un comunicato diffuso ieri, al momento sono ancora otto i casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo squadra.