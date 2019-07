Basket Serie B. Ufficializzati i calendari del campionato

Esordio il 29 settembre 2019 per Lecco e Olginate.

Il primo “derby” al Bione, domenica 8 dicembre 2019.

LECCO – La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato i calendari per la stagione sportiva 2019/20 del campionato di Serie B, con la Gimar Lecco e la Gordon Olginate ai nastri di partenza.

Le formazioni lecchesi esordiranno entrambe domenica 29 settembre alle ore 18.00. La Gimar Lecco giocherà al Centro Sportivo del Bione contro la Ju.Vi. Cremona Basket, la Gordon sarà in trasferta sul campo dela neo promossa Basket Mestre. L’esordio casalingo per gli olginatesi avverrà sabato 5 ottobre contro la Virtus Padova, con inizio alle ore 21.00.

Grande attesa per le date dei due derby. Il primo si giocherà a Lecco, domenica 8 dicembre alle ore 18.00. Il ritorno avverrà sabato 28 marzo 2020 al PalaRavasio, ore 21.00.

Il girone nel quale giocheranno Gordon e Gimar è diverso da quello dello scorso anno. Le formazioni romagnole sono passate tutte nel girone C e le undici squadre lombarde sono state inserite tutte nel B, insieme a quattro venete e ai friulani di Monfalcone.

Nel dettaglio le squadre partecipanti saranno Bernareggio, Crema, Cremona, Lecco, Olginate, Pavia, Piadena, Sangiorgese, Soresina, Varese, Vigevano, Padova, San Vendemiano, Vicenza, Mestre, Monfalcone.

Le formazioni lecchesi si troveranno ad affrontare diversi volti noti, a partire dagli ex coach blucelesti Antonio Tritto (Piadena) e Paolo Piazza (Vigevano). Per quanto riguarda i giocatori, Padova si è rinforzata con Andrea Dagnello e Ruben Calò, entrambi ex Gimar. Daniele Quartieri è passato a Bernareggio, Simone Gatti a Varese e Federico Di Prampero tornato vicino a casa, visto che giocherà per Mestre. Altri due ex blucelesti rafforzeranno Crema: il malgratese Luca Brambilla e il marchigiano Matteo Fabi.