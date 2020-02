Basket Serie B. Vola la Gimar, espugnata anche Pavia

Vittoria di tre lunghezze

Decisivi due liberi di Casini nel finale di gara

PAVIA – Continua il momento magico della Gimar Lecco. La squadra di coach Riccardo Eliantonio espugna il campo di Pavia, al termine di un finale al cardiopalma.

La Gimar si presenta a Pavia piuttosto battagliera. Dopo un inizio di tempo equilibrato (9-10), i lecchesi piazzando un parziale di 2-12 col contributo di uno scatenato Massimiliano Sanna, che chiude un primo quarto da favola con dieci punti e 4/4 al tiro.

La seconda frazione inizia bene per i lecchesi: due canestri da oltre l’arco di Fabio Stefanini danno il massimo vantaggio (17-30), che però la formazione di coach Eliantonio non riesce a gestire. Pavia rientra a piccoli passi, approfittando dell’imprecisione ai liberi dei lariani – 0/6 totale nel primo tempo! – e va al riposo lungo sotto di sole tre lunghezze.

Il canestro da tre punti di Torgano impatta subito il match. Pavia sorpassa con lo scatenato Venucci (47-46), ma Sanna tiene in vita la Gimar, che si piazza in scia per tutto il terzo periodo (61-57).

L’ultimo quarto inizia con l’ennesima “bomba” di Stefanini, che apre un parziale di dieci punti consecutivi per la formazione ospite (61-67). La squadra di coach Eliantonio non riesce però a spaccare in due la partita, con l’Omnia Basket che resta vicina.

Un canestro da tre punti di Torgano riporta i padroni di casa a un solo possesso di distanza (74-76). Il libero di Benedusi dimezza lo svantaggio a dieci secondi dalla fine. Due liberi di un glaciale Juan Marcos Casini riportano la Gimar sopra di tre lunghezze. Il tiro per il pareggio di Venucci – miglior marcatore del match a quota ventiquattro punti – non trova il fondo della retina e la Gimar può festeggiare una vittoria importantissima e il 2-0 contro una diretta rivale per le posizioni che contano.

OMNIA BASKET PAVIA – GIMAR LECCO 75-78

PARZIALI: 17-24, 38-41, 61-57.

LECCO: Casini 12, Mascherpa 13, Bloise 7, Stefanini 13, Trentin 10, Tsetserukou ne, Sanna 18, De Gregori, Romano 5, Vitelli ne, Favalessa ne. All. Eliantonio