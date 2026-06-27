Basket Serie C. Al Basket Lecco arriva Eraldo Nikoci

Alto di 213 cm, classe 1999

Lo scorso anno in Serie B a Reggio Emilia

LECCO – Il Basket Lecco ha iniziato la campagna di rafforzamento in vista della Serie C. Il primo acquisto ufficiale è il lungo albanese Eraldo Nikoci, alto ben 213 cm.

Nikoci è nato nel 1999 e arrivato in Italia nel 2016 ai Roseto Sharks, inserito nella Academy della società abruzzese. Nel 2021 il passaggio all’Olimpia Legnaia – disputando due stagioni di Serie C e una in Serie B, squadra ha giocato con il playmaker calolziese Lorenzo Cherubini, suo futuro compagno al Basket Lecco la prossima stagione.

Nel 2024 il passaggio alla Sangiorgese in Serie B, dove ha tenuto una media di sei punti a partita, mentre lo scorso anno ha vestito la maglia del Basket 2000 Reggio Emilia, con 5.7 punti di media e un best score di 16.

“Sono molto felice di entrare a far parte di Basket Lecco e ringrazio la società per la fiducia – dichiara il giocatore – sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura e di dare il massimo per contribuire agli obiettivi della squadra. Sono anche contento di ritrovare il mio ex compagno di squadra Cherubini, che mi ha parlato molto bene dell’ambiente, del modo in cui si lavora e delle grandi ambizioni di questa società. Non vedo l’ora di iniziare”.