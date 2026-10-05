Basket Serie C. Basket Lecco, buona la prima!

Battuto la SAS Pellico Verolanuova (76-69)
27 punti per lo scatenato Lorenzo Cherubini
LECCO – Esordio vincente per il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo. I lariani hanno superato la SAS Pellico Verolanuova al termine di una sfida molto intensa.
L’inizio di gara premia la squadra ospite, coi lariani che vanno sotto (2-10) e perdono anche il lungo Eraldo Nikoci per due falli in tre minuti di gioco.
Il Lecco tiene botta e, col rientro del lungo albanese e le scorazzate di Lorenzo Cherubini – 27 punti a fine gara! – ribalta la partita come un calzino. Il sorpasso avviene dopo tre minuti del secondo quarto e da quel momento in poi i lariani non si volteranno più indietro.
Chiuso il primo tempo avanti di sette lunghezze (38-31), nella ripresa il divario si dilata fino ad arrivare a quindici punti (59-44), alla fine del terzo quarto.
Verolanuova, che settimana scorsa aveva preso lo scalpo di Lissone, è decisa però a dare battaglia. Gli ospiti rientrano, allungando la difesa, fino a quattro punti di svantaggio, ma non oltre.
Nel finale i liberi di Luca Ferrari – dopo un antisportivo – sigillano il match, vinto 76-69.
“Sono contento – dichiara coach Meneguzzo – nel secondo tempo l’arbitraggio non mi è piaciuto, ma siamo stati bravi a restare concentrati. Abbiamo commesso anche qualche errore di ingenuità, ma siamo giovani e dobbiamo fare esperienza. Iniziare con una vittoria casalinga è comunque una bella soddisfazione”.
BASKET LECCO – SAS PELLICO VEROLANUOVA 76-69
PARZIALI: 11-21; 38-31; 59-47
LECCO: Sola n.e, Castelli n.e, Panizza 2, Rusconi 6, Jakimovski 17, Stucchi n.e, Castagna 6, Ferrari 6, Moscatelli, Viganò 2, Cherubini 27, Nikoci 10.
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