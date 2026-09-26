Basket Serie C. Basket Lecco, che guaio: Marrazzo out per due mesi

L’infortunio è avvenuto nella sfida contro Seriana
Frattura composta alla testa del perone per il giocatore
LECCO – Arrivano brutte notizie dall’infermeria del Basket Lecco: la guardia Giacomo Marrazzo si è infortunato nella partita conclusiva del torneo di Busnago e dovrà stare fuori per circa un paio di mesi.
Verso la fine della sfida contro Seriana. Marrazzo si è scontrato contro un giocatore avversario, subendo un colpo nella parte ilaterale del ginocchio. L’impatto ha causato una frattura composta della testa del perone della gamba destra.
Marrazzo non dovrà ingessare l’arto infortunato ma per un mese sarà comunque stampellato. Successivamente inizierà la parte riabilitativa, che lo dovrebbe veder tornare in campo dopo la metà del mese di novembre.
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