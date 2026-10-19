Basket Serie C. Basket Lecco, respinta Lissone

I blucelesti vincono 73-61
Partita nervosa, tre espulsi tra gli ospiti
LECCO – Al termine di una partita infinita – oltre due ore, senza supplementari – il Basket Lecco batte la APL Lissone e ottiene la seconda vittoria di questa stagione.
I lariani partono bene (7-1) ma Lissone non molla e resta in scia. A sei minuti dalle fine del primo tempo i lariani sono avanti (29-20), ma gli ospiti rientrano con un parziale di otto punti consecutivi.
Lecco barcolla – zero canestri dal campo negli ultimi sei minuti – ma resiste coi tanti tiri liberi e va al riposo avanti di sei (38-32).
La ripresa inizia con un parziale di 8-0 dei lecchesi, che arrivano anche a toccare i quindici punti di vantaggio (51-36). Nell’ultima frazione il nervosismo di Lissone porta i brianzoli ad avere tre espulsi: coach Gandini per doppio tecnico, un giocatore dalla panca e uno in campo, sempre per qualche parola di troppo all’arbitro.
Lissone arriva fino al meno otto (58-50) palla in mano. La stoppata di Francesco Castelli salva il Lecco, che manterrà un vantaggio attorno alla doppia cifra fino alla fine del match.
Da sottolineare i 22 punti di Lorenzo Cherubini, ottenuti anche grazie al 18/24 ai tiri liberi.
“Per noi giocare contro la squadra finalista dello scorso anno è una festa – dichiara coach Massimo Meneguzzo – siamo riusciti a prtare a casa una vittoria. Noi siamo una neopromossa e dobbiamo capire il livello del campionato, dobbiamo farci trovare sempre pronti.
BASKET LECCO – APL LISSONE 73-61
PARZIALI: 22-14; 38-32; 55-44
LECCO: Scola n.e, Clerici n.e, Castelli 6, Rusconi n.e, Jakimovski 17, Stucchi, Castagna 18, Ferrari, Viganò 2, Cherubini 22, Nikoci 7.
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