Basket Serie C. Basket Lecco rimontato da Gussago

Lariani alla prima sconfitta casalinga (61-71)

“Pagato la loro aggressività” dichiara coach Meneguzzo

LECCO – Prima sconfitta casalinga per un incerottato Basket Lecco in questa durissima stagione di Serie C. I blucelesti – senza Giacomo Marrazzo e Martino Rusconi – hanno perso in casa contro lo Yes Basketball Gussago col punteggio di 61-71.

Dopo un primo quarto equilibrato (14-16), i blucelesti prendono il volo con una seconda frazione da ventuno punti segnati, andando negli spogliatoi in vantaggio (35-29).

Purtroppo nella ripresa i lariani non riusciranno a essere altrettanto incisivi, cedendo nell’ultima frazione alla squadra ospite (61-71)

“Abbiamo patito la loro aggressività, sono stati molto più bravi di noi nel leggere la partita. Sono perplesso per come gli arbitri hanno scelto di gestirla – dichiara coach Massimo Meneguzzo – purtroppo ci mancano anche giocatori d’esperienza, il nostro dev’essere un percorso da costruire strada facendo.

BASKET LECCO – YES BASKETBALL GUSSAGO 61-71

PARZIALI: 14-16; 35-29; 52-54

LECCO: Castelli, Yakimovski 18, Stucchi, Castagna 5, Ferrari 5, Moscatelli 7, Viganò 4, Cherubini 16, Nikoci 6, Scola ne, Clerici ne. All. Meneguzzo