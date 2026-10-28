Basket Serie C. Basket Lecco rimontato da Gussago

Lariani alla prima sconfitta casalinga (61-71)
“Pagato la loro aggressività” dichiara coach Meneguzzo
LECCO – Prima sconfitta casalinga per un incerottato Basket Lecco in questa durissima stagione di Serie C. I blucelesti – senza Giacomo Marrazzo e Martino Rusconi – hanno perso in casa contro lo Yes Basketball Gussago col punteggio di 61-71.
Dopo un primo quarto equilibrato (14-16), i blucelesti prendono il volo con una seconda frazione da ventuno punti segnati, andando negli spogliatoi in vantaggio (35-29).
Purtroppo nella ripresa i lariani non riusciranno a essere altrettanto incisivi, cedendo nell’ultima frazione alla squadra ospite (61-71)
“Abbiamo patito la loro aggressività, sono stati molto più bravi di noi nel leggere la partita. Sono perplesso per come gli arbitri hanno scelto di gestirla – dichiara coach Massimo Meneguzzo – purtroppo ci mancano anche giocatori d’esperienza, il nostro dev’essere un percorso da costruire strada facendo.
BASKET LECCO – YES BASKETBALL GUSSAGO 61-71
PARZIALI: 14-16; 35-29; 52-54
LECCO: Castelli, Yakimovski 18, Stucchi, Castagna 5, Ferrari 5, Moscatelli 7, Viganò 4, Cherubini 16, Nikoci 6, Scola ne, Clerici ne. All. Meneguzzo
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