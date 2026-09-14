Basket Serie C. Basket Lecco secondo al torneo di Monza

Bene in semifinale contro Monza (66-59)
Sconfitta in finale contro la Sanmaurese (66-70)
MONZA– Una vittoria e una sconfitta per il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo alla prima edizione del “Monza Invitational – Trofeo Maria Letizia Verga”. La formazione bluceleste ha battuto i padroni di casa della Pallacanestro Monza nella semifinale di sabato 12 settembre (66-59) e poi perso la finale di domenica contro la Sanmaurese (66-70).
La formazione lecchese si è presentata al torneo con diversi giocatori giovani nel roster e un paio di assenza importanti, quella di Pietro Moscatelli e di Martino Rusconi, entrambi con piccoli infortuni da risolvere e tenuti a riposo in via precauzionale.
Molto incisivo si è dimostrato Lorenzo Cherubini, miglior marcatore di entrambi i match, con 18 punti la prima sera e 21 la seconda.
“Sono contento di come abbiamo giocato – dichiara coach Meneguzzo – sabato abbiamo vinto giocando bene, domenica abbiamo tenuto e non abbiamo mai mollato. Ci sono tante note positive, dobbiamo però imparare a essere meno frenetici”.
BASKET LECCO – PALLACANESTRO MONZA 66-59
PARZIALI: 13-11; 28.23; 42-46
LECCO: Castelli F. 3, Nikoci 2, Yakimovski 16, Castagna 11, Ferrari 2, Viganó 10, Cherubini 18,, Marrazzo 4, Scola n.e, Clerici n.e, Castelli L. n.e. All. Meneguzzo
BASKET LECCO – SANMAURESE 66-70
PARZIALI: 19-18; 33-40; 49-55
LECCO: Cherubini 21, Castagna 19, Nikoci 9, Castelli F. 8, Marrazzo 6, Ferrari 2, Viganò 1, Jakimovski, Scola, Clerici n.e. All. Meneguzzo
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