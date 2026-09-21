Basket Serie C. Basket Lecco, secondo posto al Trofeo Rapetti

Vinta la semifinale contro Busnago (65-76)

In finale i lariani cedono a Seriana (80-83)

BUSNAGO– Ennesimo secondo posto per il Basket Lecco. La formazione di coach Massimo Meneguzzo è stata battuta dal Basket Seriana in finale al Trofeo Rapetti, dopo aver vinto la semifinale contro i padroni di casa di Busnago.

Nel primo match, disputatosi sabato 19 settembre, i lariani sono quasi sempre stati in controllo, vincendo col punteggio di 65-76.

Ben diversa è stata la finale, coi lecchesi in campo senza Pietro Moscatelli e Lorenzo Cherubini. Seriana se approfitta per volar via nel primo quarto, ma la formazione lariana non si scompone.

Nella terza frazione i lecchesi mettono il naso avanti e si giocano il match sino agli ultimi secondi, perdendo 80-83.

Da segnalare l’ottimo torneo di Giacomo Marrazzo, autore di 39 punti in due partite.

“Ho dato tanto spazio ai giovani e sono contento, siamo andati sotto di venti e alla fine abbiamo avuto anche la palla per vincere – dichiara coach Meneguzzo – sono soddisfatto, dobbiamo prendere le misure del campionato che andremo a giocare”.

FORTITUDO BUSNAGO – BASKET LECCO 65-76

PARZIALI: 14-15; 30-37; 49-58

LECCO: Panizza, Rusconi 3, Stucchi, Castelli 2, Nikoci 15, Jakimovski 11, Castagna 14, Ferrari, Viganò 4, Cherubini 13, Marrazzo 14, Scola n.e. All. Meneguzzo

BASKET LECCO – SERIANA BASKET 80-83

PARZIALI: 18-28; 42-51; 60-65;

LECCO: Marrazzo 25, Yakimovski 22, Nikoci 12, Rusconi 8, Castagna 6, Panizza 5, Viganò 2, Ferrari, Castelli, Stucchi, Cherubini ne, Scola ne. All. Meneguzzo