Basket Serie C. Basket Lecco, si comincia il 4 ottobre

L’esordio contro Verolanuova al Bione

I lecchesi riposeranno nella prima giornata

LECCO – È stato ufficializzato dalla FIP il calendario del Basket Lecco per la stagione 2026/27. La formazione di coach Massimo Meneguzzo inizierà il campionato il 4 ottobre, una settimana dopo le altre formazioni. Il motivo per cui i lariani partiranno dopo è da ricercarsi nel fatto che i gironi sono composti da sole tredici squadre e quindi ognuna di esse dovrà usufruire di un turno di riposo.

I lecchesi sono inseriti nella Conference Nord-Est B2 di Serie C ed esordiranno in casa il 4 ottobre alle 18 contro il SAS Pellico Verolanuova.

L’ultima partita della cosiddetta “regular season” i lariani la giocheranno ancora in casa, contro il Bluorobica Bergamo, l’11 aprile alle 18.

Al termine del girone di qualificazione inizierà la seconda fase della stagione. A partire dal 18 aprile le prime otto squadre della classifica dei gironi B1 e B2 giocheranno i play-off per cercare la promozione in Serie B Interregionale. La vincente sarà promossa direttamente, la perdente della finale giocherà uno spareggio con la formazione perdente del girone laziale.

Per quanto riguarda le zone basse della classifica, non ci saranno retrocessioni dirette. La 12° e la 13° disputeranno due turni di play-out, la squadra che li perderà entrambi retrocederà in Serie DR1.