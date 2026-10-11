Basket Serie C. Basket Lecco, terzo quarto fatale

Netta sconfitta contro Somaglia (78-58)

Miglior marcatore Jakimovski a quota 15 punti

SAN MARTINO IN STRADA (LO) – Prima sconfitta stagionale per il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo. La trasferta lodigiana contro la Robur et Fides Somaglia si rivela fatale per la compagine bluceleste, sconfitta col punteggio di 78-58.

Per i primi due quarti la partita è sostanzialmente in equilibrio, con la formazione lariana che si dirige negli spogliatoi sotto di quattro lunghezze (32-28).

Al ritorno in campo il Basket Lecco smarrisce la retta via. La Robur et Fides segna a ripetizione e i blucelesti non riescono a contrastare l’energia dei padroni di casa.

L’ultimo quarto ha poco da dire: Somaglia gestisce il vantaggio acquisito e trova i primi due punti della stagione, lasciando ai lariani un amarissimo foglietto giallo.

“Non siamo pervenuti, loro hanno capito che potevano metterci le mani addosso e la nostra reazione è stata minima, e non di squadra – dichiara coach Maneguzzo – il divario tra le squadre non è questo, ma dobbiamo avere l’umiltà di capire che loro ci potevano essere superiori, anche se neopromossi. Adesso ci aspettano due partite in casa dove ritroveremo il nostro pubblico, dovremo giocare però più di squadra e avere una difesa meno approssimativa”.

ROBUR ET FIDES SOMAGLIA – BASKET LECCO 78-58

PARZIALI: 19-17; 32-28; 57-37

LECCO: Jakimovski 15, Castagna 10, Viganò 8, Nikoci 7, Ferrari 7, Cherubini 5, Rusconi 5, Moscatelli 1, Castelli 0, Clerici ne, Scola ne, Stucchi ne. All. Meneguzzo