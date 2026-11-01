Basket Serie C. Basket Lecco, una notte da incubo!

Manerbio vince 91-66

Miglior marcatore Castagna a quota 14

MANERBIO (BS) – Il Basket Lecco vive una vera e propria notte da incubo a Manerbio, perdendo di 25 punti contro i padroni di casa del Manerbio Basket.

Senza Marrazzo e Rusconi, e con Cherubini e Nikoci a mezzo servizio, la lunga trasferta bresciana si presentava piuttosto ardua per i lariani. I padroni di casa sono stati bravi a prendere in mano la partita nel primo quarto (26-19), allungando ulteriormente nel secondo (43-33).

Nella ripresa purtroppo lo spartito non è cambiato. Manerbio mantiene il controllo del match e vince con l’ampio punteggio di 91-66.

Per i blucelesti, 14 punti di Francesco Castagna e 12, con 9 rimbalzi, per Eraldo Nikoci.

“Alla fine ha pesato un arbitraggio chirurgico, che ha permesso loro di fare tutto quello che volevano – dichiara coach Massimo Meneguzzo – loro sono stati bravi, la nostra difesa pessima. D’altra parte se si sceglie di giocare coi giovani, queste esperienze vanno messe in conto. Speriamo di essere più competitivi il prossimo turno.

MANERBIO BASKET – BASKET LECCO 91-66

PARZIALI: 26-19; 43-33; 70-51

LECCO: Castelli 3, Jakimovsky 12, Castagna 14, Ferrari 4, Moscatelli 3, Viganò 8, Cherubini 10, Nikoci 12, Scola ne, Clerici ne, Stucchi ne. All. Meneguzzo.