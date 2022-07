Basket Serie C Femm. Chiara Donghi è una nuova giocatrice della LBW

L’ala/centro arriva dalla Starlight Valmadrera

“I miei punti di forza sono il tiro e la visione di gioco”

LECCO – Secondo acquisto per la Lecco Basket Women. La società del presidente Paolo Benzoni potenzia il settore lunghi con l’ingaggio dell’ala/centro Chiara Donghi.

La Donghi ha cominciato la sua carriera nelle file del Basket Costa Masnaga, per poi passare a Biassono, dove ha avuto anche l’occasione di allenarsi con la prima squadra.

Nelle ultime stagioni ha vestito la maglia della Starlight Valmadrera, giocando nel settore giovanile della società biancoblu e contemporaneamente con la squadra senior in Promozione.

“Sono una giocatrice a cui piace molto il gioco di squadra e lo predilige . In campo do sempre tutta me stessa e le mie compagne di squadra mi considerano una buona motivatrice – dichiara la giocatrice – sono un’ala grande ma varie volte mi hanno utilizzata come centro per i miei centimetri, anche se preferisco giocare fuori dall’area. Credo che i miei punti di forza siano il tiro e una buona visione di gioco”.

Donghi ha scelto la Lecco Basket Women perché voleva confrontarsi per la prima volta con un campionato senior di buon livello e anche per la società ambiziosa. “Spero di essere un buon innesto per la squadra, nonostante la mia giovane età. Cercherò di fare del mio meglio non solo per me stessa, ma anche per aiutare le mie compagne. La mia volontà sarà quella di realizzare piccole cose sul campo che possono fare grandi differenze. Punto ad imparare molto dalla mie compagne di squadra con le quali mi sono trovata molto bene durante il primo allenamento. Voglio crescere sia a livello cestistico che sul piano umano e dare il meglio di me sul campo”.