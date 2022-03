Basket Serie C femm. Coach Canali: “Vogliamo risalire la classifica”

“Inizio fantastico, abbiamo faticato alla ripresa”

“Prime tre irraggiungibili, Mi piacerebbe arrivare almeno al quinto posto”

LECCO– Sabato 12 marzo la Lecco Basket Women inizierà la fase di classificazione. Al momento le ragazze lariane occupano il sesto posto in classifica, frutto di un girone di qualificazione altalenante.

“Fino a fine dicembre siamo andati alla grande – dichiara coach Valentina Canali – il rientro post stop pandemico invece lascia l’amaro in bocca perché siamo state penalizzate da assenze e problemi vari. Spiace aver lasciato per strada punti che potevamo avere, ma gli infortuni ci hanno condizionato”.

L’allenatrice brianzola è comunque fiduciosa per quel che riguarda la fase di classificazione. “Al momento siamo al sesto posto con 18 punti e mi piacerebbe risalire di un paio di posizioni. Le prime tre sono imprendibili, ma Sondrio è solo a due punti da noi. Abbiamo la fortuna di giocare senza pressione, riuscissimo a risalire la classifica non sarebbe male”.

La Lecco Basket Women esordirà sabato prossimo alle 21 a Melzo, in casa della capolista Basket Melzo. Le blucelesti non avranno sicuramente l’infortunata Francesca Capaldo e la squalificata Gloria Nava, giocatrici importanti. “Speravo in un inizio più soft, invece andiamo in casa della capolista, una formazione rodata che può contare su un paio di giocatrici arrivate dalla serie B – conclude coach Canali – siamo reduci da una settimana di buoni allenamenti, sappiamo che sarà un partita difficile perché loro hanno grande fisicità e noi soffriamo contro queste squadre, ma non partiamo certamente battute”.