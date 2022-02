Basket Serie C Femm. Lecco Basket Women, che beffa!

Un tiro di Maiocchi sulla sirena regala la vittoria a Rezzato

Coach Canali “Buttato via un match alla nostra portata”

PIEVE FISSIRAGA – Recupero sfortunato per la Lecco Basket Women. La formazione di coach Valentina Canali spaventa la capolista Basket più Rezzato ma viene beffata proprio alla fine del match, portando a casa un immeritato foglietto giallo.

Le padrone di casa partono sprint (8-0) e coach Canali passa a zona per evitare l’imbarcata, chiudendo il primo quarto in sostanziale parità (14-11). Le blucelesti aumentano l’aggressività in difesa e iniziano il secondo quarto con un parziale di dieci punti consecutivi (14-21), andando al riposo lungo con un’ampia doppia cifra di vantaggio (23-34).

La ripresa comincia con una nuova folata del Rezzato (34-34) e prosegue ancora sull’ottovolante fino al tesissimo finale. Capaldo pareggia a quota 59 subendo fallo ma, nello scontro, perde la lente a contatto ed è costretta a uscire. La subentrata Romanò sbaglia il libero supplementare.

La Lecco Basket Women potrebbe allungare ma Claudia Oddo sbaglia e, dall’altra parte, Maiocchi sulla sirena segna il canestro beffa del 61-59 finale.

Duro il commento a fine gara di coach Canali. “Abbiamo perso una partita dove per tre volte siamo state sopra di 10-12 punti. Vuol dire aver buttato via un match che era alla nostra portata con valanghe di canestri sbagliati da sotto, palle perse e “dormite difensive” che le avversarie hanno sempre punito. E’ un vero peccato perché la squadra ha saputo produrre anche dei momenti molto buoni, facendo vedere delle belle cose in campo, ma poi dilapidando tutto con continui black out e atteggiamento troppo molle e passivo”.

BASKET PIÙ REZZATO – LECCOBASKET WOMEN 61-59

PARZIALI: 14-11, 23-34, 41-50

LECCO: Scola 4, Capaldo 14, Pozzi 7, Romanò 7, Davide 3, Magni, Oddo 8, Nava 2, Greppi 13, Benzoni, Rota 1. All.: Canali