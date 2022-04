Basket Serie C Femm. Lecco Basket Women, che rimonta contro Sondrio

Inizio difficile, ultimo quarto in gran spolvero

Gran prova di Capaldo, con 16 punti a segno

LECCO – Arriva a cinque la striscia di vittorie consecutive della Lecco Basket Women. La formazione bluceleste ha difeso il fortino di casa dall’assalto della Sportiva Sondrio.

La Lecco Basket Women parte contratta e nel primo quarto perde per infortunio il “bomber” Stefania Mandonico. Dopo il 15-14 dei primi dieci minuti, Sondrio si rifugia a zona e l’attacco lariano va in tilt, con soli cinque punti nel secondo quarto (19-27).

La squadra di coach Valentina Canali resta in scia nella terza frazione (33-38) e cambia marcia nell’ultima, concedendo alle valtellinesi solo nove punti, vincendo 55-47.

Tre lecchesi in doppia cifra: Capaldo (16), Oddo (12) e Greppi (10).

“Sono orgogliosa delle mie ragazze perché hanno saputo tenere botta a tutto stasera. L’infortunio di Mandonico dopo soli 6 minuti di gioco, in un momento in cui già abbiamo perso capitan Pozzi e Colombo, ci ha messe in forte difficoltà, per tutto il secondo quarto dove sembravamo incapaci di reagire- dichiara coach Canali – abbiamo giocato contro praticamente 38′ di zona, con la palla che nel primo tempo non entrava mai, l’arbitraggio concedeva ogni mezzo lecito e non per fermare le nostre penetrazioni, e questo ci ha tolto energia e convinzione in difesa. Nel secondo tempo però abbiamo saputo reagire con un cuore e una forza di volontà encomiabili e quando abbiamo trovato finalmente efficacia nel tiro dalla distanza ci siamo come ricaricate e non abbiamo più mollato niente dietro. Ora in settimana dovremo valutare le condizioni di Mandonico e sabato saremo anche senza Scola. Siamo sempre in emergenza ma queste ragazze hanno cuore e so che daranno tutto”.

LECCO BASKET WOMEN – SPORTIVA SONDRIO 55-47

PARZIALI: 15-14; 19-27; 33-38

LECCO: Chitelotti, Scola 5, Capaldo 16, Davide 6, Oddo 12, Nava, Greppi 10, Benzoni, Rota, Galli 2, Mandonico 4. All.: Canali.