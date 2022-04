Basket Serie C Femm. Lecco Basket Women, espugnato il campo di Legnano

Vittoria importante per le lecchesi contro la A.B.A.

Ultimo quarto fenomenale per Claudia Oddo con 17 punti a segno

LEGNANO – La Lecco Basket Women espugna il campo della A.B.A. Legnano grazie alla super prova di Capaldo e Claudia Oddo, capaci di segnare di 19 punti a testa.

La squadra di coach Valentina Canali doppia le avversarie con un ottimo inizio (8-16) ma la formazione di casa non si arrende, insegue e supera proprio alla fine del primo tempo (25-24).

Otto punti di Capaldo del nel terzo quarto rilanciano la Lecco Basket Women (30-34), ma sarà la precisione di Oddo a decidere il match. La pescatese segna 17 punti nel solo quarto periodo – quattro triple! – e dà il via al parziale che lancia la squadra lecchese verso la vittoria (39-53).

“Non abbiamo giocato la nostra miglior gara per un approccio con troppa superficialità e leggerezza – dichiara coach Canali – la squadra non ha messo in campo la giusta consistenza difensiva, almeno nei primi 20′ e in attacco ha faticato tantissimo nel trovare soluzioni equilibrate. Nonostante questo cercheremo di lavorare al meglio in vista della prossima partita”

A.B.A. LEGNANO – LECCO BASKET WOMEN 39-53

PARZIALI: 10-16, 25-24, 30-34

LECCO: Chitelotti, Scola, Capaldo 19, Ropmanò 2, Davide 3, Oddo 19, Nava, Greppi 2, Rota, Galli, Mandonico 8. All.: Canali.