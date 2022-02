Basket Serie C Femm. Pesante sconfitta della Lecco Basket Women

Lecchesi mai in partita contro la Casigasa Parre

Coach Canali: “Arbitraggio fazioso, provocatorio e irrispettoso”

PARRE – Pesante sconfitta per la Lecco Basket Women sul campo della Casigasa Parre. La squadra bluceleste non è mai entrata in partita e ha finito per perdere col punteggio di 60-44.

Dopo un inizio piuttosto equilibrato (5-5), le padrone di casa si scatenano, mettendo a segno un parziali di sedici punti consecutivi tra primo e secondo quarto. Parre tocca anche i venti punti di vantaggio nella seconda frazione (32-12), senza che la squadra bluceleste trovi una risposta adeguata.

La ripresa inizia con la Lecco Basket Women in netto ritardo (37-18). Le ragazze di coach Valentina Canali provano a ricucire con un paio di canestri ma un antisportivo a Capaldo e l’espulsione di Nava danno il colpo di grazia alle residue speranze di rimonta lecchesi. Parre vola via fino al 49-22 e poi toglie il piede dall’acceleratore, consentendo alla squadra bluceleste di rendere meno amaro il divario finale (60-44).

A fine gara coach molto arrabbiata coach Valentina Canali. “Abbiamo giocato una partita sottotono e con poca energia, specie nei primi 25′. Ma giocare oggi era impossibile, non è mia abitudine parlar degli arbitraggi, ma quello di oggi è stato fazioso a dir poco, a senso unico in modo provocatorio e irrispettoso. Abbiamo preso anche parolacce dal signore in grigio, e le ragazze hanno preso botte da orbi per 40′. Ora torneremo in palestra per migliorare a testa bassa, ma queste situazioni sono indecorose”.

Con questa sconfitta la Lecco Basket Women chiude al terzo posto la prima fase, dietro Rezzato – prima – e la stessa Parre.

CASIGASA PARRE – LECCO BASKET WOMEN 60-44

PARZIALI: 18-8, 37-18, 50-29

LECCO: Chitelotti, Scola 2, Capaldo 11, Pozzi 3, Davide 5, Oddo 3, Nava, Greppi 5, Benzoni, Rota, Mandonico 15. All.: Canali