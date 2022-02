Basket Serie C Femm. Rezzato troppo forte, Lecco Basket Women Ko

La capolista “vendica” la sconfitta dell’andata

Ottima prova di Claudia Oddo, 18 punti a referto

REZZATO – La Lecco Basket Women non concede il bis nella gara di ritorno contro il Basket Più Rezzato, capolista del girone. La formazione di coach Valentina Canali era riuscita a battere le forti avversarie sul campo di casa, venendo però sconfitta ieri nel recupero della terza giornata del girone di ritorno.

La gara inizia con entrambe le formazioni “ghiacciate” e senza punti a referto per metà del primo quarto. Le blucelesti si sbloccano per prime e volano oltre la doppia cifra di vantaggio con un parziale di 2-13 grazie a tre canestri da oltre l’arco di Claudia Oddo. Rezzato non si demoralizza e restituisce la pariglia, sorpassando alla fine del secondo quarto e andando al riposo lungo con un punto di vantaggio (24-23).

Nel secondo tempo la gara resta in equilibrio fino alla metà del terzo quarto. Le bresciane piazzano un parziale di sette punti consecutivi che dà loro il vantaggio decisivo, che difenderanno fino alla fine del quarto periodo.

La Lecco Basket Women perde 54-42 sul campo di Rezzato. Inutili i 18 punti di una scatenata Oddo, unica lecchese in doppia cifra.

“Avversarie al gran completo nelle loro giocatrici di punta, noi ancora con assenze pesanti e purtroppo con diverse giocatrici sottotono. Abbiamo fatto un primo quarto ispirato, facendo vedere buone cose e nel secondo abbiamo comunque retto bene. Poi dopo l’intervallo tanta sofferenza sia in attacco nel produrre gioco, che in difesa nel contenere prima la fisicità di Pintossi e poi la qualità dei tiri dalla distanza di Colico e Frusca- dichiara coach Canali – Un plauso alle avversarie che sono prime meritatamente. E’ una squadra attrezzata in tutti i reparti, con grande qualità tecnica e fisica. Viste le note condizioni attuali, siamo riuscite a rimanere in partita a lungo e questo è il dato positivo”.

BASKET PIÙ REZZATO – LECCO BASKET WOMEN 54-42

PARZIALI: 4-12; 24-23; 39-32

LECCO: Scola 1, Capaldo 2, Pozzi 5, Romanò 4, Davide 5, Magni, Oddo 18, Nava, Greppi 5, Benzoni 2, Rota. All. Canali.