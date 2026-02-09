Basket Serie C femminile. Ampia vittoria per la D’Avino Consulting

Battuta l’ABA Pink Legnano (57-37)

17 punti per Capellini, migliore delle blucelesti

MALGRATE – La D’Avino Consulting Lecco incamera l’ennesima vittoria di questa stagione e lo fa al termine di una partita non sempre convincente, battendo comunque di venti punti tondi (57-37) l’ABA Pink Legnano.

Al primo strappo iniziale delle blucelesti (11-2) rispondono le legnanesi, che si riavvicinano a soli due punti di distanza nel secondo quarto. Sette punti consecutivi di Silvia Bassani riportano la Lecco Basket Women sul binario giusto a metà partita (29-19).

Nel terzo quarto la formazione lecchese “doppia” le avversarie (42-21). Il tentativo i rientro di Legnano non riduce mai il divario alla singola cifra e la squadra di coach Valentina Canali può festeggiare al quarantesimo minuto.

Da segnalare l’ottima prova offensiva di Capellini, 17 punti per lei.

N”on possiamo certo dire di aver giocato una partita brillante, siamo in piena flessione e dobbiamo cercare di lavorare con pazienza e attenzione per uscire al più presto possibile da questo momento di appannamento – dichiara l’allenatrice – ci manca sempre il fuoco sacro, ci accontentiamo troppo spesso di fare il minimo. Non conosco soluzioni se non continuare a lavorare, con serietà e fiducia”.

PARZIALI: 13-6; 29-19; 47-31

LECCO: Bassani 7, V. Aondio 6, M. Aondio, Capaldo 2, Ratti, Scola, Oggioni 2, Rota 2, Cincotto 8, S. Galli 11, Fumeo 2, Capelliini 17. All.: Canali.