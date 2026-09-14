Basket Serie C femminile. Buon esordio per la D’Avino Consulting Lecco

Espugnata Melzo in amichevole (28-50)

“Margine di crescita e lavoro enorme” dichiara coach Canali

MELZO – Ottima “sgambata” di inizio stagione per la D’Avino Consulting Lecco. Le ragazze di coach Valentina Canali hanno faticato tre quarti e poi sono volate via nell’ultima frazione, espugnando il campo di Melzo (28-50).

Per tutto il primo tempo la gara è in sostanziale equilibrio, con la formazione bluceleste che val al riposo di metà partita sotto di otto lunghezze (21-29).

Il terzo quarto è interlocutorio (26-35), l’ultima frazione vece una sola formazione in campo. La D’Avino Consulting lascia solo due punti alle avversarie e vince col punteggio di 28-50.

“Si è vista un po’ di ruggine perché stiamo facendo preparazione fisica e abbiamo poco basket nelle gambe – dichiara coach Canali – siamo partite molto contratte, poi ci siamo sciolte e abbiamo trovato quell’agonismo difensivo. C’è un margine di crescita e di lavoro enorme, e voglia di cercarsi e giocare insieme. Lo spirito è buono e andiamo avanti a lavorare in palestra”.

MELZO – D’AVINO CONSULTING LECCO 28-50

PARZIALI: 10-11; 21-29; 26-35

LECCO: Bassani 13, V. Aondio 2, Germani 3, G. Galli 3, Ratti 2, Scola 2, Panighetti 6, Oddo 2, Rota, S. Galli 4, Levi 2, Capellini 11. All. Canali