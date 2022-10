Basket Serie C femminile. Cappuccinese “amara” per la Lecco Basket Women

Le ragazze di coach Canali sconfitte 64-58

“Momento difficile, serve più spirito di sacrificio” dichiara coach Canali

ROMANO DI LOMBARDIA – Sorprendente sconfitta per la Lecco Basket Women sul campo della Pol. Cappuccinese, ancora senza vittorie in questo campionato di Serie C femminile lombardo. Le lecchesi, falcidiate dagli infortuni, hanno perso 64-58.

È la Lecco Basket Women la squadra che comincia con maggior piglio, ma purtroppo dura poco. Con un secondo quarto solido la Cappuccinese prende il comando della partita, andando al riposo con sei punti di margine (39-33).

Coach Canali prova a “strigliare” le giocatrici nello spogliatoio, ma purtroppo non è serata. La formazione bluceleste insegue per tutto il secondo tempo senza mai mettere il naso avanti. Inutili le quattro giocatrici in doppia cifra, guidate dai 18 punti di Stefania Mandonico.

Molto delusa coach Canali a fine gara. “Stasera ho un po’ di amaro in bocca. Voglio più concentrazione, più energia, più volontà. È un momento difficile, è vero, le assenze sono pesanti, ma quando si ha l’opportunità di dimostrare, bisogna dare il proprio contributo alla squadra. Serve spirito di sacrificio e responsabilità. Io per prima devo evidentemente cambiare qualcosa per tirar fuori di più dalla squadra, mi prendo le mie responsabilità e cercherò di migliorare le cose con il lavoro in palestra”.

POL. CAPPUCCINESE – LECCO BASKET WOMEN 64-58

PARZIALI: 18-22; 39-33; 50-47

LECCO: Mandonico 18, Davide 12, Scola 11, Colombo 10, Nava 2, Aondio 2, Ciceri 2, Chitelotti 1, Donghi, Rota, Scumace, Benzoni. All.: Canali.