Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, arrivano Germani e Viganò

Due innesti d’esperienza per la squadra bluceleste

Arrivano rispettivamente da Robbiano e Bollate

LECCO – Si muove in entrata il mercato della D’Avino Consulting Lecco. La società bluceleste, il prossimo anno impegnata in serie C, dopo aver confermato coach Valentina Canali ha annunciato sul suo sito l’arrivo del play Alice Germani e dell’ala Francesca Viganò.

Germani è un play-guardia di ventiquattro anni, lo scorso anno a Robbiano in Serie B. Prodotto della “cantera” di Giussano, a soli 14 anni ha esordito in serie B e con la squadra brianzola ha disputato anche il campionato di Serie A2.

Dopo un triennio a Broni, lo scorso anno è rientrata in zona per giocare a Robbiano.

“Arrivo pronta a mettere in campo tutta l’esperienza che ho accumulato negli anni tra Serie B e A2 – dichiara – cerco sempre di dare il mio contributo al servizio della squadra, mantenendo buone percentuali realizzative e una buona lettura del gioco. Il mio obiettivo è dare il 100% per aiutare la squadra a raggiungere il traguardo prefissato. Poi sarà il campo a dire cosa ci riserverà il futuro.”

Viganò, classe 1998, ha iniziato all’Aurora Desio per poi passare nelle giovanili del Biassono. Le ultime sei stagioni l’ala brianzola le ha disputate con la maglia del Bollate.

“Per la prossima stagione l’obiettivo è quello di confermare quanto di buono è stato fatto lo scorso anno, conquistando nuovamente i playoff e cercando di fare ancora meglio – dichiara Viganò – livello personale voglio continuare a migliorarmi ogni giorno per aiutare la squadra nel miglior modo possibile.

Spero di portare al gruppo carisma, grinta, energia e spirito di unione. Mi piace essere una giocatrice che dà sempre il massimo e che contribuisce a mantenere il gruppo compatto, sia nei momenti più belli sia in quelli più difficili”.