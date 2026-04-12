Basket Serie C femminile. D’Avino Consulting, che crollo contro la Gaviratese

Netta sconfitta esterna (74-56)

Blindato il secondo posto a un turno dalla fine

GAVIRATE (VA) – Netta sconfitta esterna per la D’Avino Consulting Lecco sul campo della Askialine Gaviratese (74-56). Le varesine si portano a soli due punti dal secondo posto detenuto dalle blucelesti, con una giornata ancora da giocare, ma senza la possibilità di superarle, visto la differenza canestri favorevole alle lecchesi.

Le padrone di casa iniziano la partita con la difesa a zona e non la toglieranno per tutti i quaranta minuti di gioco. La mossa mette in difficoltà l’attacco bluceleste, con le lariane che hanno sette punti da recuperare alla fine del primo tempo (33-26).

Nella ripresa le padrone di casa non di distraggono e arrivano anche progressivamente a superare i venti punti di vantaggio (71-48), chiudendo di fatto il match.

Migliore marcatrice per la Lecco Basket Women è Silvia Bassani, 13 punti per lei.

“Abbiamo giocato una brutta partita, subendo 74 punti con 11 “triple “, alternando tutte le difese possibili ma senza trovare mai solidità – dichiara coach Valentina Canali – L’analisi della partita è tutta qui. Le avversarie hanno schierato 40 minuti di zona con raddoppi e mani addosso, noi abbiamo mosso la palla anche discretamente, pur con qualche errore di troppo nei passaggi, ma non trovando mai la via del canestro con continuità”.

ASKIALINE GAVIRATE – D’AVINO CONSULTIN LECCO 74-56

PARZIALI: 21-16; 46-33; 61-46

LECCO: Bassani 13, V. Aondio, M. Aondio 1, G.Galli, Ratti, Scola 3, Oggioni 8, Oddo 3, Cincotto 1, S. Galli 11, Levi 5, Capellini 11. All.: Canali.